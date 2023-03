TS – Ricci, offerte da Inter, Milan e Napoli. Il Toro: “Resta qui” (Di giovedì 16 marzo 2023) 2023-03-16 16:49:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Tutti lo vogliono. Samuele Ricci è diventato l’uomo mercato del calcio italiano. Ventuno anni, spregiudicato, spensierato, soprattutto forte. Uno dei pochi in Serie A a saper catturare palloni e costruire gioco. Merito di Juric, ma anche delle sue qualità e della grande voglia di emergere. Detto questo, una certezza: è incedibile, il Toro non lo vende nemmeno per 30 milioni (è stato preso dall’Empoli per 8,5 milioni, bonus compresi, e adesso vale un tesoro) perché attorno a lui e Ilic verrà confezionata la squadra che il prossimo anno non si accontenterà di un 6º o 7º posto ma punterà a traguardi molto più ambiziosi. Del resto Juric, per continuare il rapporto in granata, ha già chiesto la sicura conferma del centrocampista e, ovviamente, è stato tranquillizzato. Guarda la ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 marzo 2023) 2023-03-16 16:49:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Tutti lo vogliono. Samueleè diventato l’uomo mercato del calcio italiano. Ventuno anni, spregiudicato, spensierato, soprattutto forte. Uno dei pochi in Serie A a saper catturare palloni e costruire gioco. Merito di Juric, ma anche delle sue qualità e della grande voglia di emergere. Detto questo, una certezza: è incedibile, ilnon lo vende nemmeno per 30 milioni (è stato preso dall’Empoli per 8,5 milioni, bonus compresi, e adesso vale un tesoro) perché attorno a lui e Ilic verrà confezionata la squadra che il prossimo anno non si accontenterà di un 6º o 7º posto ma punterà a traguardi molto più ambiziosi. Del resto Juric, per continuare il rapporto in granata, ha già chiesto la sicura conferma del centrocampista e, ovviamente, è stato tranquillizzato. Guarda la ...

