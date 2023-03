Trovato con 5 chili di cocaina nel cruscotto: il 32enne in casa aveva anche 48 chili di hashish e una pistola (Di giovedì 16 marzo 2023) Controlli senza sosta da parte della Polizia di Stato su tutto il territorio di Roma e provincia volti alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti la droga . Nella giornata di mercoledì, ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 marzo 2023) Controlli senza sosta da parte della Polizia di Stato su tutto il territorio di Roma e provincia volti alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti la droga . Nella giornata di mercoledì, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _jusquaubout : @giusy_trovato @GiuseppeConteIT Per forza, quello ha detto solo una marea di cazzate e si è addirittura arrabbiato… - Katz12D : RT @gondra_one: compozione (come dice il mio maestro giapponese??) con quel che ho trovato in giardino: fior di pesco, ramo di vite, pervinc… - Chitta_017 : @Iperborea_ Brava. L'importante è che tu abbia trovato la serenità.E ti assicuro che è l'unica cosa che conta. Cono… - elisapavan78 : @flaviafratello Sul serio?! Non mi capacito e nemmeno dei tanti commenti concordi. Io l'ho trovato molto piacevole,… - karolinazac1 : RT @Lucillalucilla7: Ragazze vi saluto così, ho trovato la mia comfort zone in un piacevole romanzo d'amore ma non solo, scritto bene, ricc… -