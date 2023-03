Trovati scarti in una ditta di produzione di cemento, scatta sanzione (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari della stazione carabinieri forestale di Napoli, nell’ambito dei controlli del territorio disposti dal gruppo carabinieri forestale di Napoli, a Volla hanno proceduto al controllo di una società specializzata nella produzione e commercializzazione del cemento. All’interno dell’attività sono stati riTrovati rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi miscelati tra loro (bidoni con olii esausti, lana vetro, gasolio). L’area è stata posta sotto sequestro. Dal controllo è emersa la presenza di un cumulo di rifiuti di circa 6000 metri cubi costituito da scarti e detriti della produzione di cemento. Il legale rappresentante della società è stato denunciato. Sono state, infine, elevate sanzioni amministrative per un importo di 20.000 euro sia per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari della stazione carabinieri forestale di Napoli, nell’ambito dei controlli del territorio disposti dal gruppo carabinieri forestale di Napoli, a Volla hanno proceduto al controllo di una società specializzata nellae commercializzazione del. All’interno dell’attività sono stati ririfiuti speciali pericolosi e non pericolosi miscelati tra loro (bidoni con olii esausti, lana vetro, gasolio). L’area è stata posta sotto sequestro. Dal controllo è emersa la presenza di un cumulo di rifiuti di circa 6000 metri cubi costituito dae detriti delladi. Il legale rappresentante della società è stato denunciato. Sono state, infine, elevate sanzioni amministrative per un importo di 20.000 euro sia per ...

