Tron 3, cosa ne pensano le star del film originale del sequel con Jared Leto? (Di giovedì 16 marzo 2023) Le star del primo film di Tron dicono la loro sul nuovo sequel con protagonista Jared Leto, e commentano un loro possibile ritorno nel franchise. Tron 3 è in fase di sviluppo, ma cosa ne pensano le star del film originale del nuovo sequel che vedrà come protagonista Jared Leto? E sarebbero disposti a tornare, se li chiamassero? Gli attori Bruce Boxleitner e Cindy Morgan, rispettivamente Tron e la Dottoressa Lora Baines/Yori nel primo film di Tron hanno recentemente detto la loro sulla realizzazione di un nuovo capitolo del franchise di Tron. Al Walt Disney World's All ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 marzo 2023) Ledel primodidicono la loro sul nuovocon protagonista, e commentano un loro possibile ritorno nel franchise.3 è in fase di sviluppo, maneledeldel nuovoche vedrà come protagonista? E sarebbero disposti a tornare, se li chiamassero? Gli attori Bruce Boxleitner e Cindy Morgan, rispettivamentee la Dottoressa Lora Baines/Yori nel primodihanno recentemente detto la loro sulla realizzazione di un nuovo capitolo del franchise di. Al Walt Disney World's All ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orlando_tron : @agorarai il lavoro crea il futuro, ma uno come Fratoianni cosa sa del lavoro. Uno che non sa cos'è il lavoro, che… - orlando_tron : @agorarai la colpa non è del Ministro dell'interno ma del mal Governo di tanti anni della sinistra. Troppo buonism… -