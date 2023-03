Trieste | padre uccide il figlio disabile a coltellate e tenta il suicidio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... friulioggi : ++ TRAGEDIA IN FVG, UN PADRE HA UCCISO IL FIGLIO DISABILE ACCOLTELLANDOLO ALLA GOLA ++ - TgrRaiFVG : 38enne disabile muore accoltellato dal padre a Trieste. Il genitore, reo confesso, ha poi tentato il suicidio.… - Ansa_Fvg : Padre uccide il figlio disabile e tenta il suicidio. E' successo a Trieste, lui stesso ha chiamato i soccorsi #ANSA - Piergiulio58 : Padre uccide il figlio disabile e tenta il suicidio. E' successo a Trieste, lui stesso ha chiamato i soccorsi - Cro… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Padre uccide il figlio disabile e tenta il suicidio E' successo a Trieste, lui stes… -

Solo pochi giorni faera stata scossa da un altro caso, l'omicidio - suicidio di una coppia di anziani triestini, gli ottantatreenni Roberto Fabris e Iolanda Pierazzo, trovata morta nell'...Un uomo di 67 anni ha ucciso il figlio disabile, di 38 anni, e ha cercato di togliersi la vita. E' successo oggi a. A quanto si apprende l'uomo avrebbe colpito il figlio al collo con un coltello. Poi ha cercato togliersi a vita e non riuscendoci ha chiamato il Nue 112, denunciando l'accaduto. Il fatto è ...- Omicidio alle prime ore della sera di oggi 16 marzo 2023 in via Foscolo 18 a , dove un uomo di 67 anni ha ucciso il figlio, 38enne con disabilità. Stando alle prime informazioni, ilavrebbe aggredito il figlio con un alla gola. Dopo averlo ucciso, ha cercato di togliersi la vita. Avvertite le forze dell'ordine, sul luogo è giunta una volante della Polizia. Dopo essersi ...

Omicidio a Trieste, padre uccide il figlio disabile con una coltellata alla gola e tenta il suicidio. La madre ilgazzettino.it

(ANSA) - TRIESTE, 16 MAR - Un uomo di 67 anni ha ucciso il figlio disabile, di 38 anni, e ha cercato di togliersi la vita. E' successo oggi a Trieste. A quanto si apprende l'uomo avrebbe colpito il ...Un uomo di 67 anni ha ucciso il figlio disabile, di 38 anni, e ha cercato di togliersi la vita. E' successo oggi a Trieste. A quanto si apprende l’uomo avrebbe colpito il figlio al collo con un ...