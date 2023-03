Trento-ZAKSA oggi in tv, Champions League volley 2023: orario, programma, canale, streaming (Di giovedì 16 marzo 2023) oggi giovedì 16 marzo (ore 20.30) si gioca Trento-ZAKSA Kedzierzyn Kozle, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022-2023 di volley maschile. I dolomitici scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico per cercare la rimonta dopo la sconfitta rimediata al tie-break nell’incontro di andata disputato settimana scorsa in Polonia. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti sono obbligati a vincere per 3-0 o 3-1 se vorranno qualificarsi alle semifinali, mentre un successo per 3-2 permetterebbe di disputare il golden set di spareggio. Le due squadre si erano affrontate anche nelle finali delle ultime due edizioni della massima rassegna continentale, entrambe vinte dalla formazione polacca. Nelle due sfide dell’ultima fase a gironi, invece, si ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023)giovedì 16 marzo (ore 20.30) si giocaKedzierzyn Kozle, match valido per il ritorno dei quarti di finale della2022-dimaschile. I dolomitici scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico per cercare la rimonta dopo la sconfitta rimediata al tie-break nell’incontro di andata disputato settimana scorsa in Polonia. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti sono obbligati a vincere per 3-0 o 3-1 se vorranno qualificarsi alle semifinali, mentre un successo per 3-2 permetterebbe di disputare il golden set di spareggio. Le due squadre si erano affrontate anche nelle finali delle ultime due edizioni della massima rassegna continentale, entrambe vinte dalla formazione polacca. Nelle due sfide dell’ultima fase a gironi, invece, si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VolleyballWaves : Amica che era a Perugia resuscita sfinita nel profondo “che fatica,non finiva più,una sofferenza,al tie break non v… - LIEwhiteAltair : RT @yoliebes: SERVIZIO PUBBLICO PER IL TWITTER VOLLEY?? Ritorno Quarti di Finale #ClVolleyM 15 Marzo Perugia???? - Berlino???? ? 20.00 Lube????… - secesecs : Tre sprangate nei denti oggi guardate perché se giocate così in semi zaksa o trento che sia arrivano in finale ma s… - yoliebes : SERVIZIO PUBBLICO PER IL TWITTER VOLLEY?? Ritorno Quarti di Finale #ClVolleyM 15 Marzo Perugia???? - Berlino???? ? 20… - thevolleynews : Trento ospita lo Zaksa per ribaltare il risultato e centrare la semifinale -

Volley, De Giorgi analizza il percorso delle italiane in Europa Poi su Trento dice: "Anche questa sarà una gara molto tosta. Da quando è arrivato Bednorz la ... Quella con Zaksa (squadra che De Giorgi ha portato allo scudetto, ndr) sarà una partita difficile perché ... Coppe europee maschili: gli appuntamenti delle squadre italiane ...team polacco nell'ultimo turno di Plusliga ha sconfitto lo Zaksa in tre set. La Valsa Group cercherà dunque di non abbassare la guardia e di tornare sul binario giusto dopo lo stop rimediato a Trento ... Volley - mercato, Bruno: 'Io resto a Modena'. ... domenica Atanasievic e compagni hanno vinto nella Plusliga contro lo Zaksa che solo pochi giorni fa aveva battuto Trento in Champions League. Intanto si parla anche tanto, forse troppo, di volley ... Poi sudice: "Anche questa sarà una gara molto tosta. Da quando è arrivato Bednorz la ... Quella con(squadra che De Giorgi ha portato allo scudetto, ndr) sarà una partita difficile perché ......team polacco nell'ultimo turno di Plusliga ha sconfitto loin tre set. La Valsa Group cercherà dunque di non abbassare la guardia e di tornare sul binario giusto dopo lo stop rimediato a...... domenica Atanasievic e compagni hanno vinto nella Plusliga contro loche solo pochi giorni fa aveva battutoin Champions League. Intanto si parla anche tanto, forse troppo, di volley ... Trento-ZAKSA oggi in tv, Champions League volley 2023: orario, programma, canale, streaming OA Sport Trento-ZAKSA oggi in tv, Champions League volley 2023: orario, programma, canale, streaming Oggi giovedì 16 marzo (ore 20.30) si gioca Trento-ZAKSA Kedzierzyn Kozle, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022-2023 di volley maschile. I dolomitici scenderanno ... Champions, Sir in semifinale La Sir Volley Perugia centra l'obiettivo delle semifinali di Champions grazie alla vittoria, per 3 set a 2, sul Recycling Volley Berlin. Al Palabarton i tedeschi provano a ribaltare il risultato dell' ... Oggi giovedì 16 marzo (ore 20.30) si gioca Trento-ZAKSA Kedzierzyn Kozle, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022-2023 di volley maschile. I dolomitici scenderanno ...La Sir Volley Perugia centra l'obiettivo delle semifinali di Champions grazie alla vittoria, per 3 set a 2, sul Recycling Volley Berlin. Al Palabarton i tedeschi provano a ribaltare il risultato dell' ...