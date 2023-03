Tre scaglioni Irpef, addio all’Irap e Flat Tax: ecco chi premia la riforma del Fisco (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella delega il sistema «ad imposta unica». Il piano per attenuare e in alcuni casi cancellare le sanzioni Leggi su lastampa (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella delega il sistema «ad imposta unica». Il piano per attenuare e in alcuni casi cancellare le sanzioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IzzoEdo : RT @LaStampa: Tre scaglioni Irpef, addio all’Irap e Flat Tax: ecco chi premia la riforma del Fisco - LaStampa : Tre scaglioni Irpef, addio all’Irap e Flat Tax: ecco chi premia la riforma del Fisco - fiscoequo : New post: Sindacati si mobilitano contro la delega fiscale: no ai tre scaglioni Irpef e alla Flat tax - AgeeiPress : #Riforma fiscale domani in #Cdm: Tre scaglioni di aliquote e giro di vite sulle tax expenditure. LA BOZZA DEL DECRE… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Irpef a tre scaglioni e Iva zero, addio all'Irap e a due Ires: ecco come sarà il nuovo fisco. #ANSA -