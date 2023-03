“Tre giorni con una | tre giorni con l’altra La domenica libera” | ingegnere informatico stipula un accordo con le 2 mogli e scampa così al reato di poligamia

(Di giovedì 16 marzo 2023) Una notizia bizzarra sta facendo il giro del mondo: unindiano è riuscito are all’accusa diperseguibile penalmente nel suo Paese, grazie ad unto con le due. Le donne infatti, non erano a conoscenza della “doppia vita” condotta dall’uomo, tuttavia una volta scoperto l’inganno, piuttosto che denunciare il marito hanno preferito raggiungere unpacifico. L’è riuscito a “farla franca” ben due volte: la prima col doppio matrimonio,grazie a un accorda legale raggiunto dai tre, ratificato da un mediatore del tribunale di famiglia di Gwalior, l’avvocato Harish Dewan, che ha precisato di averlo accettato proprio in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : #Iran Nel secondo dei tre giorni di protesta convocati da gruppi giovanili in occasione della festività del Chahars… - mirkonicolino : Precisazione: se non ci sarà patteggiamento sulla manovra stipendi, il processo prenderà il via 30 giorni dopo il d… - LaVeritaWeb : Inchiesta di Bergamo, i messaggi tra il ministro e il capo dell’Iss. Il primo: «Noi politicamente siamo per stringe… - PulitoVito : RT @Moonlightshad1: Lo stato non può mantenere chi aspetta il lavoro dei sogni, disse Meloni tre giorni prima di Natale. I lavori dei sogni… - abitudinario : RT @giuslit: In Europa stanno rosicando di brutto per il mancato bail-in dei depositanti oltre i 250mila $. Tra California e Svizzera, in t… -

nomi in campo quindi per i Dem. Come avverrà la scelta Domani, nel corso del direttivo ... la campagna per le primarie durerebbe appena una decina di. Il direttivo sceglierà quindi in ...- > Mercedes attraversa sei nazioni in- milano - Oslo ad emissioni ...Dichiara: "Punto supilastri: stabilità, simpatia ed entusiasmo". La stabilità la vediamo ... 2all come sottolinea la Casa sarà una validissima auto elettrica da usare tutti i. Una ...

Muore a tre giorni dall'incidente il 91enne coinvolto nello scontro ad Ancarano Libertà

Pertanto, il ricorrente dovrà pagare entro 30 giorni la somma complessiva di euro 497,80 anziché 1.576, 80 euro. Un bel risparmio, non c’è che dire, ma soprattutto va sottolineato che il giudice ...Sisal sta 'dando la caccia' a tre giocatori lombardi, due in provincia di Milano e ... I termini per la riscossione della vincita scadono 90 giorni dopo il giorno successivo alla pubblicazione del ...