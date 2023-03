“Tre giorni con una | tre con l’altra” | India | l’incredibile “accordo” di un uomo con due mogli

(Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar – Un, due. In un Paese come l’dove la bigamia è illegale. Ciò nonostante, come riporta Il Mattino, viene raggiunto un incredibiledi “divisione del tempo” familiare. L’con due“Infinite cose da fare e così poco tempo”, recitava una frase di un film. Probabilmente lo avrà pensato anche l’ingegnere informatico protagonista di questa vicenda il quale, eludendo la legge, è riuscito a sposarsi con due donne. Proprio così: un, due. Nascondendo – ovviamente – l’esistenza dell’una al. Da qui la divisione necessaria del tempo tra le due consorti, nonché i due appartamenti da lui posseduti, nel contesto di un vero e propriostretto tra i tre. Una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Precisazione: se non ci sarà patteggiamento sulla manovra stipendi, il processo prenderà il via 30 giorni dopo il d… - Avvenire_Nei : #Iran Nel secondo dei tre giorni di protesta convocati da gruppi giovanili in occasione della festività del Chahars… - CarloCalenda : In questi giorni si parla solo di immigrazione come una settimana fa si parlava di superbonus, due settimane fa di… - Frank__Balian : RT @patrizia62roma: ~ Sono tre lunghissimi giorni che sei volato via, mi manca già la tua presenza. Ora non abiti più in mezzo a noi bensì… - pace_aurelia : RT @MicheleBonates3: Il mare continua a restituire i corpi degli invasori del Sacro suolo Italico. Oggi recuperati altri 5 corpi,tre adulti… -

La riduzione delle aliquote Irpef da quattro aprevista nel testo, per Landini "favorisce i ...via non ha escluso che si possa anche pensare a introdurre la settimana lavorativa di quattroa ...... evidenziando che sarà retribuito al 100% come le ferie, e va ad aggiungersi ai 10previsti ... Abbiamo cominciato nel 2018, con il bonus di 10.800 euro per i primianni del bambino; in ...La riforma è basata suprincipi cardine " ha incalzato ": riduzione della pressione fiscale, un ... Scontato, visti i commenti deiprecedenti, il parere positivo dei rappresentanti delle ...

Tiziano Ronchi, tre giorni da «incubo» in carcere: «In cella con un serial killer» Corriere della Sera

Dopo una tre giorni di coppe europee con la chiusura degli ottavi di Champions League, Europa League e Conference League, venerdì 17 marzo torna la Serie A. Tra i primi due anticipi della 27ª giornata ...In arrivo atleti per l’ottava edizione di "Night Kick Out" sabato alle 20.30 al Palatagliate. Attesa per le competizioni maschili e femminili Sarà un festival delle arti marziali con atleti da tutta ...