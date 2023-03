Travolse e uccise un pedone a Capodanno, casertano a processo (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiudizio immediato al tribunale di Cassino per il 42enne Adolfo Antinozzi, che poco dopo la mezzanotte di Capodanno scorso ha travolto e ucciso con l’auto, a San Vittore del Lazio, il 77enne di origini francesi Georges Christian Galvez, dandosi alla fuga per poi essere rintracciato e fermato dai carabinieri un’ora dopo. Antinozzi, come emerso dalle analisi effettuate dopo l’incidente, era ubriaco al volante. A disporre il processo immediato il prossimo due maggio per Antinozzi, residente a Sessa Aurunca (Caserta), è stato il Gip di Cassino Domenico Di Croce, che ha accolto la richiesta del pm Francesca Fresch, ritenendo sussistente l’evidenza probatoria e riconoscendo l’estrema gravità della condotta. Nel giudizio si sono i costituiti i familiari della vittima, assistiti da Studio3A-Valore S.p.A. Dalle indagini dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiudizio immediato al tribunale di Cassino per il 42enne Adolfo Antinozzi, che poco dopo la mezzanotte discorso ha travolto e ucciso con l’auto, a San Vittore del Lazio, il 77enne di origini francesi Georges Christian Galvez, dandosi alla fuga per poi essere rintracciato e fermato dai carabinieri un’ora dopo. Antinozzi, come emerso dalle analisi effettuate dopo l’incidente, era ubriaco al volante. A disporre ilimmediato il prossimo due maggio per Antinozzi, residente a Sessa Aurunca (Caserta), è stato il Gip di Cassino Domenico Di Croce, che ha accolto la richiesta del pm Francesca Fresch, ritenendo sussistente l’evidenza probatoria e riconoscendo l’estrema gravità della condotta. Nel giudizio si sono i costituiti i familiari della vittima, assistiti da Studio3A-Valore S.p.A. Dalle indagini dei ...

