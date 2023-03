Travaglio a La7: “Governo Meloni ridurrà le tasse per tutti? Ha già fatto 12 condoni fiscali e vuole spendere di più in armi. Dove prende i soldi?” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Il Governo Meloni ha annunciato una riforma fiscale con cui ridurrà le tasse a tutti? Ci crederò quando ci diranno Dove prendono i soldi, altrimenti siamo nella canzone di Lucio Dalla ‘L’anno che verrà’: sarà 3 volte Natale e festa tutto il giorno, eccetera eccetera. Ma io credo che non faranno niente“. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore de Il fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la “rivoluzione” fiscale promessa da Giorgia Meloni. E spiega: “Nell’attesa di sapere Dove prendono i soldi, sappiamo che le tasse sono state già abolite per quelli che non le pagano, perché nell’ultima finanziaria del Governo Meloni hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) “Ilha annunciato una riforma fiscale con cuile? Ci crederò quando ci dirannoprendono i, altrimenti siamo nella canzone di Lucio Dalla ‘L’anno che verrà’: sarà 3 volte Natale e festa tutto il giorno, eccetera eccetera. Ma io credo che non faranno niente“. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore de IlQuotidiano, Marco, commenta la “rivoluzione” fiscale promessa da Giorgia. E spiega: “Nell’attesa di sapereprendono i, sappiamo che lesono state già abolite per quelli che non le pagano, perché nell’ultima finanziaria delhanno ...

