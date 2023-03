Trasporti Roma | Lista Civica Calenda | “Inaccettabile l’episodio del Colosseo Subito interventi per evitare ‘citta’ off limits’”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 marzo 2023) “Barriere architettoniche insormontabili, scale mobili delle metropolitane guaste e il continuo malfunzionamento di pedane per l’accesso dei diversamente abili ai mezzi pubblici di superficie rendono questa città off limits a chiunque abbia una ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di fatto ghettizzandolo. Quello che è accaduto nella giornata di ieri alla turista americana dimostra quanto sia importante abbattere le barriere architettoniche presenti in città: è impensabile che per arrivare alda Largo Agnesi una persona con mobilità ridotta sia costretta ad un giro interminabile e non abbia a disposizione un ascensore. La città sta portando avanti la candidatura ad Expo 2030, mancano una manciata di mesi al Giubileo e ad oggi venti stazione della metropolitana su cinquantatre hanno almeno un impianto guasto. La situazione è a dir poco desolante, ...