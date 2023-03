Transizione digitale nella P.A.: c'è tempo fino al 18 gennaio 2024 per l'adeguamento delle Infrastrutture e dei Servizi cloud (Di giovedì 16 marzo 2023) Print this article Font size - 16 + Sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023, è stato pubblicato il Comunicato dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale relativo all'adozione del Decreto 8 febbraio 2023, recante " Differimento dei ... Leggi su entilocali-online (Di giovedì 16 marzo 2023) Print this article Font size - 16 + Sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023, è stato pubblicato il Comunicato dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale relativo all'adozione del Decreto 8 febbraio 2023, recante " Differimento dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... startzai : RT @Manifattura_i40: Startup e piccole e medie imprese possono presentare progetti riguardanti la transizione ecologica e digitale, finanzi… - Manifattura_i40 : Startup e piccole e medie imprese possono presentare progetti riguardanti la transizione ecologica e digitale, fina… - tiwteerf : RT @innovationpost_: Al via i fondi di venture capital #DigitalTransition e #GreenTransition, con particolare attenzione a start-up e PMI.… - FratellidItalia : RT @adolfo_urso: All’iniziativa “La sovranità tecnologica e l’indipendenza nazionale” di @FareFuturo e #DigitalPolicyCouncil, per ragionare… - luigi_ambruosi_ : RT @adolfo_urso: All’iniziativa “La sovranità tecnologica e l’indipendenza nazionale” di @FareFuturo e #DigitalPolicyCouncil, per ragionare… -