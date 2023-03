Trama e cast di Tenebre e Ossa 2 su Netflix, la seconda stagione dal 16 marzo: si riparte da Alina contro il Darkling (Di giovedì 16 marzo 2023) Tenebre e Ossa 2 debutta su Netflix. Dal 16 marzo arriva la seconda stagione della serie fantasy tratta dai romanzi di Leigh Bardugo. La nostra eroina Alina Starkov (interpretata da Jessie Mei Li), una cartografa orfana che scopre di essere una potente Grisha, in quanto Evocatrice è l’unica persona in grado di abbattere la Faglia d’Ombra che divide la nazione di Ravka. In questa seconda stagione si entra nel vivo della battaglia contro il Darkling/generale Kirigan (Ben Barnes). Nel cast di Tenebre e Ossa 2 anche: Archie Renaux nei panni di Malyen “Mal” Oretsev, il migliore amico di Alina, nonché suo interesse amoroso; Freddy ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 marzo 2023)2 debutta su. Dal 16arriva ladella serie fantasy tratta dai romanzi di Leigh Bardugo. La nostra eroinaStarkov (interpretata da Jessie Mei Li), una cartografa orfana che scopre di essere una potente Grisha, in quanto Evocatrice è l’unica persona in grado di abbattere la Faglia d’Ombra che divide la nazione di Ravka. In questasi entra nel vivo della battagliail/generale Kirigan (Ben Barnes). Neldi2 anche: Archie Renaux nei panni di Malyen “Mal” Oretsev, il migliore amico di, nonché suo interesse amoroso; Freddy ...

