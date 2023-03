Tragedia sul lavoro a Cisterna di Latina | 26enne investito e ucciso da un trattore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 marzo 2023) Era in un’azienda che vende mangimi all’ingrosso didiquando, per cause tutte da accertare, è stato travolto e ucciso da un trattore, che in quel momento stava facendo delle manovre. Il terribile incidente sulquesta mattina in un’azienda, che si trova sull’Appia: a perdere la vita, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, un ragazzo di appena 26 anni, che è morto sul colpo. Incidente sula Roma, operaio rimane schiacciato dai mezzi per il cemento: salvato dai Vigili del Fuoco Incidente mortale suldiL’incidente, sulle cui cause bisogna ancora fare chiarezza, è avvenuto questa mattina in uno stabilimento che si trova nel territorio didi, sull’Appia. E ...