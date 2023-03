Tragedia in casa nel casertano, carabiniere accusa malore e muore (Di giovedì 16 marzo 2023) È morto all’età di 50 anni, Andrea Di Iorio, carabiniere in servizio presso la compagnia di Mondragone. L’uomo era in casa quando, improvvisamente, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Il dramma è avvenuto qualche giorno a Carano, frazione del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 16 marzo 2023) È morto all’età di 50 anni, Andrea Di Iorio,in servizio presso la compagnia di Mondragone. L’uomo era inquando, improvvisamente, è stato colto da unche non gli ha lasciato scampo. Il dramma è avvenuto qualche giorno a Carano, frazione del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

