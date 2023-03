Tragedia di Cutro | Meloni incontra superstiti e parenti delle vittime a Palazzo Chigi

(Di giovedì 16 marzo 2023) Giorgiahato aalcuni deidelladi, oltre ai. Presenti al summit anche i mediatori dei migranti, che si sono occupatitraduzioni. In compagnia della premier c’erano il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. La delegazione ... TAG24.

... nel rispetto della sua legge, per confinare, quindi, lanell'oblio delle fatalità". L'...nella difesa delle famiglie delle vittime del naufragio del 26 febbraio scorso a Steccato di, in ...... è terminato l' incontro tra i familiari delle vittime delladie la presidente del Consiglio Giorgia Meloni . All'incontro, durato circa un'ora e mezza, erano presenti anche il ...Questa mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi alcuni parenti delle vittime e i superstiti delladi, accompagnati da mediatori che hanno consentito la traduzione da e verso le lingue madri: "L'incontro si è svolto in un clima emozionato e commosso " è la nota diffusa al termine ...

Incontro del Presidente Meloni con superstiti e parenti delle vittime della tragedia di Cutro Governo

Nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi, Meloni ha assicurato ai familiari delle vittime della tragedia di Cutro l’impegno diplomatico dell’Italia in sede Ue per dare seguito alle richieste di ...(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "L'incontro con i superstiti" della tragedia di Cutro è sta molto toccante perché abbiamo ascoltato storie strazianti. Il governo si è impegnato a risolvere i problemi posti, ...