Tragedia di Capodanno, giudizio immediato per il pirata che ha travolto Georges Christian Galvez

SAN VITTORE DEL LAZIO – giudizio immediato per il pirata della strada che, per di più ubriaco, ha falciato e ucciso Georges Christian Galvez dandosi alla (breve) fuga. A conclusione delle rapidissime indagini preliminari sulla "Tragedia di Capodanno", com'è stata subito definita dai media essendosi consumata la notte di San Silvestro, alle 0.40 del primo gennaio 2023, a San Vittore del Lazio (Frosinone), il Pubblico Ministero della Procura di L'articolo Temporeale Quotidiano.

