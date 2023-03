Tragedia a Cisterna di Latina: 26enne investito e ucciso da un trattore (Di giovedì 16 marzo 2023) Era in un’azienda che vende mangimi all’ingrosso di Cisterna di Latina quando, per cause tutte da accertare, è stato travolto e ucciso da un trattore, che in quel momento stava facendo delle manovra. Il terribile incidente questa mattina in un’azienda, che si trova sull’Appia: a perdere la vita, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, un ragazzo di appena 26 anni, che è morto sul colpo. Incidente mortale a Cisterna di Latina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Era in un’azienda che vende mangimi all’ingrosso didiquando, per cause tutte da accertare, è stato travolto e ucciso da un trattore, che in quel momento stava facendo delle manovra. Il terribile incidente questa mattina in un’azienda, che si trova sull’Appia: a perdere la vita, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, un ragazzo di appena 26 anni, che è morto sul colpo. Incidente mortale adisu Il Corriere della Città.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Tragedia a Cisterna di Latina: 26enne investito e ucciso da un trattore - crisimeone : RT @11Giuliano: Altro lavoratore: Castello di Cisterna, tragedia al supermercato Piccolo: dipendente di S. Anastasia muore per un infarto.… - leone52641 : RT @11Giuliano: Altro lavoratore: Castello di Cisterna, tragedia al supermercato Piccolo: dipendente di S. Anastasia muore per un infarto.… - RossanoBibalo : RT @11Giuliano: Altro lavoratore: Castello di Cisterna, tragedia al supermercato Piccolo: dipendente di S. Anastasia muore per un infarto.… - marcoranieri72 : RT @11Giuliano: Altro lavoratore: Castello di Cisterna, tragedia al supermercato Piccolo: dipendente di S. Anastasia muore per un infarto.… -