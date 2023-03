Traffico Roma del 16-03-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 marzo 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto trafficato il raccordo anulare in carreggiata interna tra l’uscita ospedale Sant’Andrea via Prenestina anche in carreggiata esterna forti rallentamenti tra le uscite per l’aeroporto di Fiumicino e Appia coda perlungo via del Foro Italico tra le uscite di Corso Francia & via Salaria direzione San Giovanni trafficata la tangenziale con il rallentamenti tra lo svincolo per via Tiburtina e via Salaria direzione Stadio Olimpico in via Cristoforo Colombo code tra il palazzo dello sport il raccordo anulare la polizia locale segnala un incidente in piazza Girolamo Fabrizio con rallentamenti in viale del Policlinico attenzione in zona vecchia dove la polizia locale Segnala la chiusura aldi un di via Giovanni D’Andrea a causa di una voragine intensoin ...