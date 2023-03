Traffico Roma del 16-03-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna Maggiore attenzione per la presenza di un incidente tra Cassia e la diramazionenord per chi viaggia sulle esterna in graduale aumento iltra pontile Tuscolana è in attesa dell’orario di punta può che gli spostamenti sul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico si rallenta tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni a Monteverde su Viale Aurelio Saffi il proseguo dei lavori di potatura che comportano la chiusura del tratto tra Viale delle Mura Gianicolensi e viale di Trastevere dalle 9 alle 18 infine torniamo su via della Foro Italico dove alle 22 di questa sera per lavori programmati nella galleria Fleming è in programma la chiusura del tratto tra viale Tor di Quinto e via ...