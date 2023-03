Traffico Roma del 16-03-2023 ore 13:30 (Di giovedì 16 marzo 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto Traffico rallentato per un incidente sulla via Aurelia Antica all’altezza di via di Villa Betania un incidente anche sul lungotevere San Matteo rallenta il Traffico in prossimità dell’incrocio con via Colomba Antonietti intenso il Traffico sulla via Cassia con code tra il raccordo e via di Grottarossa nelle due direzioni per lavori di potatura chiuso il tratto di via Nomentana tra via della Batteria Nomentana e via Asmara deviate anche le linee bus di zona proseguono i lavori in piazza Augusto Imperatore con modifiche alla viabilità tra via di Ripetta e via Soderini prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltorallentato per un incidente sulla via Aurelia Antica all’altezza di via di Villa Betania un incidente anche sul lungotevere San Matteo rallenta ilin prossimità dell’incrocio con via Colomba Antonietti intenso ilsulla via Cassia con code tra il raccordo e via di Grottarossa nelle due direzioni per lavori di potatura chiuso il tratto di via Nomentana tra via della Batteria Nomentana e via Asmara deviate anche le linee bus di zona proseguono i lavori in piazza Augusto Imperatore con modifiche alla viabilità tra via di Ripetta e via Soderini prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per ...

