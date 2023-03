Traffico Roma del 16-03-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all'ascolto code perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra via Nomentana & via della Bufalotta temporanea chiusura per un incidente via delle Azzorre all'altezza di piazza ener bettica prestare attenzione alla segnaletica lievi rallentamenti perintenso tra la galleria Giovanni XXIII il Policlinico Gemelli chiusa per lavori fino alle 12 la rampa di accesso a via del Foro Italico per ilproveniente da via dei Campi Sportivi in direzione della via Salaria per lavori di potatura sulla via Nomentana ha chiuso il tratto tra via Asmara e via tembien nelle due direzioni deviate anche le linee bus 60 66 80 290