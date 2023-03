Traffico Roma del 16-03-2023 ore 10:00 (Di giovedì 16 marzo 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto intenso il Traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina ed Ardeatina code anche sulla carreggiata esterna tra la Cristoforo Colombo è l’uscita per la diramazione Roma Sud trafficato il tratto Urbano della A24 con code tra Viale Togliatti e la tangenziale est code sulla tessera tangenziale Tra via Tiburtina e la via Salaria è aperto lo stadio Olimpico intenso il Traffico sulla via Flaminia con code tra il raccordo e via dei due punti verso il centro stessa situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile la tangenziale chiusa lo ricordiamo per lavori fino alle 12 di oggi la rampa di accesso a via del Foro Italico per il Traffico proveniente da via dei Campi Sportivi in direzione della via Salaria prestare attenzione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina ed Ardeatina code anche sulla carreggiata esterna tra la Cristoforo Colombo è l’uscita per la diramazioneSud trafficato il tratto Urbano della A24 con code tra Viale Togliatti e la tangenziale est code sulla tessera tangenziale Tra via Tiburtina e la via Salaria è aperto lo stadio Olimpico intenso ilsulla via Flaminia con code tra il raccordo e via dei due punti verso il centro stessa situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile la tangenziale chiusa lo ricordiamo per lavori fino alle 12 di oggi la rampa di accesso a via del Foro Italico per ilproveniente da via dei Campi Sportivi in direzione della via Salaria prestare attenzione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trinchelino : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #traffico - Tangenziale Est ?????? coda tra Via Tiburtina e Via dei Campi Sportivi ? Stadio Olimpico #Luceverde… - VAIstradeanas : 09:29 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Roma #traffico - Tangenziale Est ?????? coda tra Via Tiburtina e Via dei Campi Sportivi ? Stadio Olimpico… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Badia e Aglio #viabiliTOS #viabiliFI - VAIstradeanas : 09:08 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -