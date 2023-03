Tra i due ci sarebbero differenze inconciliabili. Già pronti i documenti della separazione (Di giovedì 16 marzo 2023) Non erano solo rumors e indiscrezioni da gossip. L’amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è davvero finito. Il 2022, anno nero per le coppie vip, ha colpito anche loro. È dalla fine dello scorso anno, infatti, che circolano notizie sulla fine del matrimonio tra l’ex velina e il medico americano. I due si sono sposati nel 2014 e sette anni fa hanno avuto una figlia. Ora, dopo quasi dieci anni d’amore, è tutto finito. La coppia ha già preparato i documenti della separazione, i due vivrebbero già in case separate. E Tgcom24 ha riportato i particolari del loro addio. Elisabetta Canalis 42 anni in 42 foto guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 marzo 2023) Non erano solo rumors e indiscrezioni da gossip. L’amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è davvero finito. Il 2022, anno nero per le coppie vip, ha colpito anche loro. È dalla fine dello scorso anno, infatti, che circolano notizie sulla fine del matrimonio tra l’ex velina e il medico americano. I due si sono sposati nel 2014 e sette anni fa hanno avuto una figlia. Ora, dopo quasi dieci anni d’amore, è tutto finito. La coppia ha già preparato i, i due vivrebbero già in case separate. E Tgcom24 ha riportato i particolari del loro addio. Elisabetta Canalis 42 anni in 42 foto guarda le foto ...

