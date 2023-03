Tra aliquote Irpef e obiettivo flat tax: il governo lancia la rivoluzione fiscale (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri ha varato il disegno di legge delega di riforma del fisco e avviato così un percorso che entro 24 mesi dovrà portare all'approvazione dei decreti attuativi di modifica del sistema di tassazione. La novità più significativa è il passaggio da 4 a 3 aliquote Irpef, gli obiettivi politici dichiarati sono la riduzione del carico fiscale sui redditi dipendenti e l'introduzione della possibilità di aderire al regime di flat tax per tutti. La riforma, rivendica il Mef, «riscrive l'attuale sistema tributario varato negli anni 70» e garantisce «l'equità orizzontale, attraverso la riduzione della pressione fiscale, passando da 4 a 3 aliquote e con l'obiettivo della flat tax per tutti». Il testo è stato pensato per semplificare e ridurre ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri ha varato il disegno di legge delega di riforma del fisco e avviato così un percorso che entro 24 mesi dovrà portare all'approvazione dei decreti attuativi di modifica del sistema di tassazione. La novità più significativa è il passaggio da 4 a 3, gli obiettivi politici dichiarati sono la riduzione del caricosui redditi dipendenti e l'introduzione della possibilità di aderire al regime ditax per tutti. La riforma, rivendica il Mef, «riscrive l'attuale sistema tributario varato negli anni 70» e garantisce «l'equità orizzontale, attraverso la riduzione della pressione, passando da 4 a 3e con l'dellatax per tutti». Il testo è stato pensato per semplificare e ridurre ...

