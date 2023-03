(Di giovedì 16 marzo 2023) Il contratto di Harrycolscadrà il 30 giugno del 2024. I dialoghi in corso per ilsono in corso, e proprio su...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Tottenham, in bilico il rinnovo di Kane: interviene Conte: Il contratto di Harry Kane col Tottenham scadrà il 30 gi… - Andrea1994___ : @Rosso3Nero Quindi il Milan avrebbe dovuto chiudere il girone di Champions a 18 punti perché Salisburgo, Dinamo Zag… - EIPelusa : @Rosso3Nero @Andrea1994___ Quindi dovevi stracciarlo il Tottenham visto che la situazione era in bilico con un misero 1-0 - infoitsport : Conte, futuro in bilico. Sutton: 'Meglio se ne vada ora dal Tottenham' - FcInterNewsit : Conte, futuro in bilico. Sutton: 'Meglio se ne vada ora dal Tottenham' -

...l'addio prende sempre più quotaDopo il passaggio del turno in Champions League contro il, ... Futuro sempre più inper il portoghese e secondo più di qualcuno il Milan starebbe ormai ...Conte, dopo l'addio alfuturo in Italia: gli scenariTottenham che al momento è ... Il ritorno sulla panchina di Inter o Juventus (con Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri in) sarebbe ...La permanenza di Antonio Conte alè sempre più in, e si fanno insistenti le voci di un possibile addio (consensuale a fine stagione) del tecnico alla Premier per approdare - o meglio, tornare - in Italia. Paolo ...

Tottenham, in bilico il rinnovo di Kane: interviene Conte Calciomercato.com

Il contratto di Harry Kane col Tottenham scadrà il 30 giugno del 2024. I dialoghi in corso per il rinnovo sono in corso, e proprio su questo si è focalizzato Antonio Conte, allenatore degli Spurs: "Il ...Da allora l'ex Tottenham è rimasto perennemente in bilico fino alla decisione che appare definitiva: l'ultima apparizione risale a fine febbraio contro l'Antalyaspor, anche in quel caso è stato ...