Torna Rocco Schiavone | sempre più politicamente scorretto E ci piace | tantissimo!

E' atteso per il 29 di marzo il primo episodio della nuova stagione (la 5°) di Rocco Schiavone, il più controverso investigatore della Tv, nato dalla penna di Antonio Manzini. Il vicequestore romano, trasferito obtorto collo nella gelida Aosta, sarà protagonista di altre 4 puntate, tratte dal romanzo "Vecchie Conoscenze" e dal racconto (pubblicato solo in formato ebook, basta con la carta!) "E palla al centro". Sarà in onda, come sempre, su Rai2 – nonostante un tentativo di far migrare la fortunatissima serie sulla rete ammiraglia della Rai – a partire dal prossimo 29 marzo e sarà, ancora, ambientato tra Aosta e i magnifici paesaggi montani, che sono anche il set della fiction. Torna Rocco Schiavone, con qualche novità nel cast. Dietro la macchina da presa, Simone Spada ...

