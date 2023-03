Torna l’appuntamento con il premio ‘Salva la tua lingua locale’ (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – C’è tempo sino al 31 marzo per partecipare alla sezione “Scuola” del premio letterario, nazionale, dedicato ai dialetti “Salva la tua lingue locale”. L’iniziativa Torna dopo tre anni di stop, a causa dall’emergenza pandemica, e si rivolge agli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e di II grado dell’intero territorio nazionale, in forma individuale o di gruppo. Il bando e le info per partecipare sono disponibili nel sito del premio. La sezione “Scuola” del concorso letterario “Salva la tua lingua locale” è promossa dal Ministero dell’Istruzione e dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli Aps) e da Ali Lazio in collaborazione con l’Associazione Scuola strumento di Pace (EIP).Nel corso delle precedenti edizioni complessivamente sono oltre 140 gli istituti che hanno partecipato e più ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – C’è tempo sino al 31 marzo per partecipare alla sezione “Scuola” delletterario, nazionale, dedicato ai dialetti “Salva la tua lingue locale”. L’iniziativadopo tre anni di stop, a causa dall’emergenza pandemica, e si rivolge agli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e di II grado dell’intero territorio nazionale, in forma individuale o di gruppo. Il bando e le info per partecipare sono disponibili nel sito del. La sezione “Scuola” del concorso letterario “Salva la tualocale” è promossa dal Ministero dell’Istruzione e dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli Aps) e da Ali Lazio in collaborazione con l’Associazione Scuola strumento di Pace (EIP).Nel corso delle precedenti edizioni complessivamente sono oltre 140 gli istituti che hanno partecipato e più ...

Torna l'appuntamento con il premio 'Salva la tua lingua locale' C'è tempo sino al 31 marzo per partecipare alla sezione 'Scuola' del premio letterario, nazionale, dedicato ai dialetti ' Salva la tua lingue locale '. L'iniziativa torna dopo tre anni di stop, a causa dall'emergenza pandemica, e si rivolge agli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e di II grado dell'intero territorio nazionale, in forma ...