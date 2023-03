Torino, tre big di Serie A su Ricci, ma Cairo dice NO (Di giovedì 16 marzo 2023) Samuele Ricci è uno dei punti cardini del Torino di Juric. Il centrocampista classe 2001 ha destato molto interesse tra le big di Serie... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 marzo 2023) Samueleè uno dei punti cardini deldi Juric. Il centrocampista classe 2001 ha destato molto interesse tra le big di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giacomobacci2 : RT @AndreaPropato: Su Ricci del #Torino ci sono #Milan, Inter e Napoli. I tre club si sono fatti avanti per giocatore ma è incedibile per C… - MARCELGuillaum5 : RT @AndreaPropato: Su Ricci del #Torino ci sono #Milan, Inter e Napoli. I tre club si sono fatti avanti per giocatore ma è incedibile per C… - AutriceMarra : Ecco i finalisti della prima edizione del concorso letterario Come Non Uccidere i Sogni.?? La premiazione per i prim… - Rossonero__1899 : RT @AndreaPropato: Su Ricci del #Torino ci sono #Milan, Inter e Napoli. I tre club si sono fatti avanti per giocatore ma è incedibile per C… - andreastoolbox : Incidente a Torino Santa Rita: scontro all'incrocio fra due auto, tre feriti in ospedale #a #Incidente #Torino… -