Torino-Napoli quando si gioca? Programma, orario d'inizio, tv, probabili formazioni (Di giovedì 16 marzo 2023) Domenica 19 marzo, alle ore 15.00, allo Stadio "Olimpico Grande Torino" scenderanno in campo gli azzurri di Luciano Spalletti contro il Torino di Juric per la 27esima giornata di serie A. Dopo la vittoria contro l'Atalanta della settimana scorsa, il Napoli ha ripreso la sua corsa verso lo scudetto. Corre anche il Torino, vittorioso per 0-2 a Lecce con gol di Singo e Sanabria. Ora i Granata sono a 5 punti dalla posizione in Conference League che sarebbe un bel risultato per i ragazzi di Juric. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Le scelte di Spalletti Dopo le fatiche di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, Luciano Spalletti non ha intenzione di cambiare tanto, proprio per non perdere l'abbrivio giusto verso la vittoria del titolo. Da valutare ...

