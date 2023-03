(Di giovedì 16 marzo 2023) Illa prossimadella tifoseria organizzata del. Come riporta l’Ansa, il match, valido per la 27esima giornata, sarà messo sotto i riflettori delle forze di sicurezza. E’ infatti scaduto il divieto di due mesi di trasferte in Italia imposto dal ministero dell’Interno a seguito degli scontri dell’8 gennaio in autostrada con gli ultras romanisti, ai quali è stato poi comminato lo stesso divieto. Quella disarà quindi la primaper i, dopo lo stop. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Quando a #Torino i #compagni del fanclub di #Cospito devastano vetrine e distruggono 20 auto,tutti zitti perché gua… - sscnapoli : ??? #TorinoNapoli sarà diretta dall’arbitro Marchetti di Ostia. - NapoliAddict : Torino-Napoli, il Viminale monitora la trasferta dei tifosi partenopei #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Sp… - chiavtamammt : RT @NapoliTwOOC: In clima Torino-Napoli - sportface2016 : #TorinoNapoli, il Viminale monitora la trasferta dei tifosi partenopei -

Il Viminale monitora la prossima trasferta della tifoseria organizzata del Napoli. Come riporta l'Ansa, il match Torino-Napoli, valido per la 27esima giornata, sarà messo sotto i riflettori delle ...