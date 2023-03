Torino, il Comune non rinnova il contratto al bike sharing di ToBike. L’azienda: “Non ce lo aspettavamo da una giunta di sinistra” (Di giovedì 16 marzo 2023) Dal 12 febbraio chi vive a Torino ha visto sparire le ormai familiari Tobike, le bici gialle a noleggio – a costi popolari – che dal 2010 si trovavano ovunque in città, e una volta arrivati a destinazione andavano riagganciate a una delle oltre cento colonnine di cicloposteggio. Bicincittà, la società che nel 2019 ha rilevato il servizio, il mese scorso ha pubblicato una lettera aperta in cui spiega le ragioni dell’addio al capoluogo piemontese, con tanto di video che mostrano i vandali in azione. Se il bilancio dei danni (oltre novecento bici vandalizzate o rubate solo nel 2022) ha certamente pesato sulla decisione di lasciare Torino, i vertici della società puntano il dito anche contro l’attuale assessora alla mobilità Chiara Foglietta, che quest’anno ha negato un’ulteriore proroga del contratto dopo aver fortemente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Dal 12 febbraio chi vive aha visto sparire le ormai familiari To, le bici gialle a noleggio – a costi popolari – che dal 2010 si trovavano ovunque in città, e una volta arrivati a destinazione andavano riagganciate a una delle oltre cento colonnine di cicloposteggio. Bicincittà, la società che nel 2019 ha rilevato il servizio, il mese scorso ha pubblicato una lettera aperta in cui spiega le ragioni dell’addio al capoluogo piemontese, con tanto di video che mostrano i vandali in azione. Se il bilancio dei danni (oltre novecento bici vandalizzate o rubate solo nel 2022) ha certamente pesato sulla decisione di lasciare, i vertici della società puntano il dito anche contro l’attuale assessora alla mobilità Chiara Foglietta, che quest’anno ha negato un’ulteriore proroga deldopo aver fortemente ...

