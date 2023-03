Tommaso Zorzi: “Per il governo Meloni i gay non adatti ad avere figli” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Il governo sta dicendo che le coppie formate da due genitori dello stesso sesso, a prescindere da chi siano, se siano brave persone o meno, non sono consone ad essere genitori”. Sono lacrime amare e di rabbia quelle di Tommaso Zorzi, influencer e conduttore televisivo, mentre si sfoga sui social il giorno dopo che la commissione Politiche europee del Senato ha bocciato la proposta per il riconoscimento dei diritti dei figli delle coppie arcobaleno. Porte sbarrate anche all’adozione di un certificato europeo di filiazione. Il governo guidato da Giorgia Meloni, infatti, pochi giorni fa ha votato una risoluzione contraria alla proposta di regolamento UE. Una presa di posizione che ha scatenato le polemiche di molti esponenti politici di opposizione ma soprattutto un’ondata di proteste ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 16 marzo 2023) “Ilsta dicendo che le coppie formate da due genitori dello stesso sesso, a prescindere da chi siano, se siano brave persone o meno, non sono consone ad essere genitori”. Sono lacrime amare e di rabbia quelle di, influencer e conduttore televisivo, mentre si sfoga sui social il giorno dopo che la commissione Politiche europee del Senato ha bocciato la proposta per il riconoscimento dei diritti deidelle coppie arcobaleno. Porte sbarrate anche all’adozione di un certificato europeo di filiazione. Ilguidato da Giorgia, infatti, pochi giorni fa ha votato una risoluzione contraria alla proposta di regolamento UE. Una presa di posizione che ha scatenato le polemiche di molti esponenti politici di opposizione ma soprattutto un’ondata di proteste ...

