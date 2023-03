Tommaso Zorzi: 'Per il governo Meloni i gay non adatti ad avere figli' (Di giovedì 16 marzo 2023) 'Il governo sta dicendo che le coppie formate da due genitori dello stesso sesso, a prescindere da chi siano, se ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 16 marzo 2023) 'Ilsta dicendo che le coppie formate da due genitori dello stesso sesso, a prescindere da chi siano, se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LorenzoMarra75 : RT @SecolodItalia1: Tommaso Zorzi in lacrime (e in confusione) dopo il voto del Senato: “Il governo non mi fa diventare padre” https://t.co… - annalisa673 : RT @FQMagazineit: Tommaso Zorzi, lo sfogo in lacrime: “Sono gay e voglio diventare padre, ma in Italia non posso” – VIDEO - skyroad7333 : RT @FQMagazineit: Tommaso Zorzi, lo sfogo in lacrime: “Sono gay e voglio diventare padre, ma in Italia non posso” – VIDEO - Ro5814 : Le cose concrete dei fans di Tommaso Zorzi. Un aiuto per gli altri! #tzvip - lasiciliait : Tommaso Zorzi: «Sono gay e voglio diventare padre, ma in Italia non posso» -