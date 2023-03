Tommaso Zorzi, lo sfogo in lacrime: “Sono gay e voglio diventare padre, ma in Italia non posso” – VIDEO (Di giovedì 16 marzo 2023) “Credo di essere in grado di fare il padre ma in questo paese non lo posso fare. Pago le tasse come tutti ma non ho gli stessi diritti“. Esordisce così Tommaso Zorzi in questo VIDEO pubblicato nelle sue storie di Instagram in cui scende in campo nel dibattito sullo stop alla registrazione alla nascita dei bambini di coppie omogenitoriali dopo l’imput arrivato dal Ministero dell’Interno in seguito ad una sentenza della Cassazione di fine dicembre. “Vorrei che qualcuno avesse il coraggio di venire davanti a me e guardarmi negli occhi e dire: ‘Sei gay, rinunciaci perché ho deciso così'”, conclude l’influencer tra le lacrime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) “Credo di essere in grado di fare ilma in questo paese non lofare. Pago le tasse come tutti ma non ho gli stessi diritti“. Esordisce cosìin questopubblicato nelle sue storie di Instagram in cui scende in campo nel dibattito sullo stop alla registrazione alla nascita dei bambini di coppie omogenitoriali dopo l’imput arrivato dal Ministero dell’Interno in seguito ad una sentenza della Cassazione di fine dicembre. “Vorrei che qualcuno avesse il coraggio di venire davanti a me e guardarmi negli occhi e dire: ‘Sei gay, rinunciaci perché ho deciso così'”, conclude l’influencer tra le. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Tommaso Zorzi, lo sfogo in lacrime: “Sono gay e voglio diventare padre, ma in Italia non posso” – VIDEO - Dariacaldar : @beatric04100302 Che c'entra. Nominare un'amica e neanche ammetterlo è triste. Tommaso Zorzi nominò la Orlando ma l'ha ammesso subitissimo - infotommizorzi : RT @Ro5814: Il bello di seguire Tommaso Zorzi. ???? #tzvip - infotommizorzi : RT @asiladaig: Livello di competizione tommaso zorzi ???? - fabiodbella : RT @DrApocalypse: Tommaso Zorzi in lacrime dinanzi all’ultimo attacco del governo Meloni alle famiglie arcobaleno. “Io ragazzo gay voglio e… -