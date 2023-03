Tommaso Zorzi in lacrime sui social attacca il governo: “Sono gay e voglio diventare papà, ma qui non posso” | VIDEO (Di giovedì 16 marzo 2023) Tommaso Zorzi contro il governo: “Sono gay e voglio diventare papà” Tommaso Zorzi si scaglia contro il governo Meloni dopo la bocciatura nella commissione Politiche europee del Senato della proposta per il riconoscimento dei diritti dei figli delle coppie dello stesso sesso. In una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, Zorzi ha dichiarato: “Io, che Sono un ragazzo omosessuale, se domani mi innamoro di un uomo, mi sposo e mi ritengo una persona in grado di essere padre anzi io voglio essere padre, in questo Paese non lo posso fare”. “Devo pagare le tasse come tutti, ho i doveri di tutti ma non ho gli stessi diritti. Devo passare ... Leggi su tpi (Di giovedì 16 marzo 2023)contro il: “gay esi scaglia contro ilMeloni dopo la bocciatura nella commissione Politiche europee del Senato della proposta per il riconoscimento dei diritti dei figli delle coppie dello stesso sesso. In una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram,ha dichiarato: “Io, cheun ragazzo omosessuale, se domani mi innamoro di un uomo, mi sposo e mi ritengo una persona in grado di essere padre anzi ioessere padre, in questo Paese non lofare”. “Devo pagare le tasse come tutti, ho i doveri di tutti ma non ho gli stessi diritti. Devo passare ...

