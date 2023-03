Tommaso Zorzi in lacrime: ‘Io sono gay e voglio diventare padre, qui in Italia non posso’ (Di giovedì 16 marzo 2023) . Zorzi nel suo video su Instagram, parla con il cuore in mano: “Oggi in Italia, qualora mi sposassi e volessi dei figli con mio marito, non potrei averli. Non mi è mai capitato di piangere per una scelta del Governo”. Si rilancia la questione delle coppie arcobaleno, in una dinamica, che considerate anche le parole di Tommaso Zorzi, devono guarda gli interessi anche di un altro fattore: la crescita dei figli, soprattutto sul piano psicologico. Tommaso Zorzi: “Oggi in Italia non posso diventare padre perché omosessuale” Ma la polemica con il Governo di Giorgia Meloni, può limitarsi a un orientamento sessuale dello stesso Zorzi? Nessuno mette in dubbio l’esemplare cittadino che può essere il noto conduttore televisivo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) .nel suo video su Instagram, parla con il cuore in mano: “Oggi in, qualora mi sposassi e volessi dei figli con mio marito, non potrei averli. Non mi è mai capitato di piangere per una scelta del Governo”. Si rilancia la questione delle coppie arcobaleno, in una dinamica, che considerate anche le parole di, devono guarda gli interessi anche di un altro fattore: la crescita dei figli, soprattutto sul piano psicologico.: “Oggi innon possoperché omosessuale” Ma la polemica con il Governo di Giorgia Meloni, può limitarsi a un orientamento sessuale dello stesso? Nessuno mette in dubbio l’esemplare cittadino che può essere il noto conduttore televisivo, ...

