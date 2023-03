Tommaso Zorzi in lacrime (e in confusione) dopo il voto del Senato: “Il governo non mi fa diventare padre” (Di giovedì 16 marzo 2023) «Io, che sono un ragazzo omosessuale, se domani mi innamoro di un uomo, mi sposo e mi ritengo una persona assolutamente in grado di diventare padre. Anzi, io voglio diventare padre, e in questo Paese non lo posso fare»: Tommaso Zorzi ha commentato in lacrime, in video divenuto virale sui Social, la bocciatura in Senato dell’adozione di un certificato europeo di filiazione per tutti i minori. Una norma che, di fatto, avrebbe spalancato le porte alla “maternità surrogata” ovvero l’utero in affitto.Tommaso Zorzi piange: “Mi tocca guardare gli etero che portano i figli all’asilo”Tommaso Zorzi, conduttore tv e già vincitore di un’edizione del Grande Fratello Vip, si è scagliato contro il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 marzo 2023) «Io, che sono un ragazzo omosessuale, se domani mi innamoro di un uomo, mi sposo e mi ritengo una persona assolutamente in grado di. Anzi, io voglio, e in questo Paese non lo posso fare»:ha commentato in, in video divenuto virale sui Social, la bocciatura indell’adozione di un certificato europeo di filiazione per tutti i minori. Una norma che, di fatto, avrebbe spalancato le porte alla “maternità surrogata” ovvero l’utero in affitto.piange: “Mi tocca guardare gli etero che portano i figli all’asilo”, conduttore tv e già vincitore di un’edizione del Grande Fratello Vip, si è scagliato contro il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Tommaso Zorzi in lacrime (e in confusione) dopo il voto del Senato: “Il governo non mi fa diventare padre”… - __angelicaaa_ : RT @DrApocalypse: Tommaso Zorzi in lacrime dinanzi all’ultimo attacco del governo Meloni alle famiglie arcobaleno. “Io ragazzo gay voglio e… - Luce_news : Tommaso Zorzi: “Per il governo Meloni i gay non adatti ad avere figli” - Chiara762 : RT @Ro5814: Le battaglie vanno condivise. #tzvip - skyroad7333 : RT @Ro5814: Le battaglie vanno condivise. #tzvip -