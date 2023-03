Tommaso Paradiso | in pre-save il nuovo singolo Viaggio intorno al sole

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 16 marzo 2023)annuncia ilal, da oggi in pre-, una dichiarazione d’amore a tinte nostalgiche ed elettro-popannuncia ilal, da venerdì 24 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali e da oggi in pre-. Scritto dae Matteo Cantaluppi e prodotto dallo stesso Matteo Cantaluppi,alè un brano electro-pop dalle inconfondibili sonorità nostalgiche del cantautore: una dichiarazione d’amore totalizzante ...