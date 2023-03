Tom Morello a Firenze Rocks 2023: la data e i biglietti in prevendita (Di giovedì 16 marzo 2023) Con Tom Morello a Firenze Rocks 2023 si arricchisce il già fitto cartellone della grande venue fiorentina, tra le più importanti rassegne dell’estate italiana. Il leggendario chitarrista e l’Italia hanno ormai un rapporto stretto: è ormai nota la collaborazione con i Maneskin nell’album Rush! (2023) della band romana per il singolo Gossip. Quest’anno, inoltre, Tom Morello ha già visitato l’Italia approdando al Festival di Sanremo 2023 proprio per duettare con la band di Damiano David. L’estate sarà tutta sua, con un concerto nel contesto del Firenze Rocks nella stessa data in cui saliranno sul palco i The Who con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Per il leggendario chitarrista non è la prima volta alla ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Con Tomsi arricchisce il già fitto cartellone della grande venue fiorentina, tra le più importanti rassegne dell’estate italiana. Il leggendario chitarrista e l’Italia hanno ormai un rapporto stretto: è ormai nota la collaborazione con i Maneskin nell’album Rush! () della band romana per il singolo Gossip. Quest’anno, inoltre, Tomha già visitato l’Italia approdando al Festival di Sanremoproprio per duettare con la band di Damiano David. L’estate sarà tutta sua, con un concerto nel contesto delnella stessain cui saliranno sul palco i The Who con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Per il leggendario chitarrista non è la prima volta alla ...

Tom Morello arriva al Firenze Rocks Firenze Rocks ha annunciato un nuovo nome che si aggiunge alla lineup dell'edizione 2023: Tom Morello. Il musicista salirà sul palco della Visarno Arena di Firenze nella giornata di sabato 17 giugno. TOM MORELLO in concerto al FIRENZE ROCKS Tom Morello è la prova vivente del potere trasformativo del rock'n'roll. Noto per i suoi innovativi assoli di chitarra e per i suoi accordi fragorosi, Morello è un artista innovativo sia nella sua ...