Titolo Credit Suisse rimbalza a oltre il 30% dopo l'aiuto della Banca Centrale Svizzera. Attesa per le decisioni della Bce (Di giovedì 16 marzo 2023) Credit Suisse è in rialzo del 35% nel pre - market secondo Julius Baer. Lo riporta Bloomberg. Ieri il Titolo ha perso il 24% dopo che l'azionista Saudi Arab Bank ha dichiarato che non immetterà altro ...

