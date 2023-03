(Di giovedì 16 marzo 2023) Scatta la preparazione deglidiindella terza Prova di Coppa del Mondo ISSF in programma a(CYP). Il direttore tecnico della Nazionale Andrea Benelli, campione olimpico ad Atene 2004, ha convocato al Tav(Ar) gli atleti che il prossimo 23 marzo partiranno per la tappa cipriota. Una tre giorni di lavoro intensivo per gli ultimi aggiustamenti tecnici. Protagonisti Chiara Cainero (Carabinieri), campionessa olimpica a Pechino 2008 e medaglia d’argento a Rio 2016, Chiara Di Marziantonio (Esercito), Martina Maruzzo (Fiamme Oro), Tammaro Cassandro (Carabinieri), Elia Sdruccioli (Esercito) ed Erik Pittini (Carabinieri). Con la squadra c’è anche il preparatore atletico delle squadre azzurre Fabio Partigiani, che si concentrerà sugli aspetti legati alla preparazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : TRE PODI AL VOLO ?? Debutto vincente dell'Italia del tiro a volo in Coppa del Mondo a Doha (Qatar)! Nella prova di… - sportface2016 : Tiro a volo, raduno al Tav Laterina per gli azzurri di skeet in vista di Larnaca - MosoleBarbara : @Seada_87 Fa un po’ l ochetta! A volte!!! Io così con gli amici non scherzo, se mio marito fa così con una sua amic… - LAnticonformis6 : @CarloBolognesi1 @TIRO_1974 @EnricoFaraboll1 Dopo un'esposione a 8000 metri e un volo in acqua così fragoroso, cred… - CarloBolognesi1 : @TIRO_1974 @EnricoFaraboll1 Nulla di che... E comunque, qualora trovassero il relitto, sarebbe sicuramente danneggi… -

... le prime due medaglie 'toscane' nele nel nuoto 27 Luglio 2021 FIRENZE - Camerunense e marocchino fermati per furto 14 Novembre 2013 Ti potrebbe interessare Close Italia primo paese per ...... al punto che finisce per crossare anche quando non vuole, come in occasione del gol di Milik contro la Fiorentina quando unalin diagonale si trasformò nel più comodo degli assist per il ...Non unqualunque, ma è il momento esatto in cui segna l'eurogol contro il Cluj nel match d'andata dei playoff di Conference. Una girata aldegna di un grande bomber come lui. Nei giorni più ...

Tiro a volo: Gabriele Rossetti vince l'oro in Coppa del mondo Poliziamoderna.it

Un tiro al volo con cui forse Gift Orban avrebbe voluto rompere la porta, strappare la rete e costringere l’arbitro a sospendere la partita, ma che invece colpisce male, schiacciandola troppo e ...Non un tiro qualunque, ma è il momento esatto in cui segna l’eurogol contro il Cluj nel match d’andata dei playoff di Conference. Una girata al volo degna di un grande bomber come lui. Nei giorni più ...