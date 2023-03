Tinto Brass compie 90 anni: “Giorgia Meloni si è dimostrata incoerente. Mi piace Elly Schlein” (Di giovedì 16 marzo 2023) Il prossimo 26 marzo, Tinto Brass compirà 90 anni. Intervistato da Repubblica, il maestro del cinema erotico ripercorre la sua vita. Brass si dice soddisfatto dei ” questi primi 90 anni” e afferma di non avere rimpianti, “nonostante gli scontri con la censura”. “Da piccolo non ricevevo abbracci, carezze o baci, forse anche per questo non ho mai rimpianto di non aver recuperato il rapporto con mia madre. Non andai nemmeno al suo funerale. Mentre con mio padre ci fu un tentativo alla fine. Mi disse: ‘Dobbiamo ricominciare a parlare’. Ma poi morì”, racconta mentre ricorda l’infanzia e il rapporto con i genitori. Poi, passando alla carriera, Brass dice di avere imparato tutto da Roberto Rossellini, i maestri della Nouvelle Vague e Traffaut. Poi ricorda Monica Vitti e Alberto Sordi: “La ... Leggi su tpi (Di giovedì 16 marzo 2023) Il prossimo 26 marzo,compirà 90. Intervistato da Repubblica, il maestro del cinema erotico ripercorre la sua vita.si dice soddisfatto dei ” questi primi 90” e afferma di non avere rimpianti, “nonostante gli scontri con la censura”. “Da piccolo non ricevevo abbracci, carezze o baci, forse anche per questo non ho mai rimpianto di non aver recuperato il rapporto con mia madre. Non andai nemmeno al suo funerale. Mentre con mio padre ci fu un tentativo alla fine. Mi disse: ‘Dobbiamo ricominciare a parlare’. Ma poi morì”, racconta mentre ricorda l’infanzia e il rapporto con i genitori. Poi, passando alla carriera,dice di avere imparato tutto da Roberto Rossellini, i maestri della Nouvelle Vague e Traffaut. Poi ricorda Monica Vitti e Alberto Sordi: “La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Contro Meloni “Repubblica” schiera anche Tinto Brass: “Meglio la Schlein, ama sia le donne che gli uomini”… - nino_ippolito : Tinto Brass: 'Mi piace Elly Schlein'. Sarà 'La chiave' di svolta del PD. - repubblica : RT @DanieleCasPer: Su @repubblica l'anteprima della mia intervista a casa di Tinto Brass per i suoi 90 anni, domani in edicola su @ilvenerd… - DanieleCasPer : Su @repubblica l'anteprima della mia intervista a casa di Tinto Brass per i suoi 90 anni, domani in edicola su… - advogato : RT @repubblica: A casa di Tinto Brass. I 90 anni del maestro del cinema erotico [di Daniele Castellani Perelli] -