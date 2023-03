Tina Cipollari rifatta, chirurgo svela: «Ha ancora tanto da fare» (Di giovedì 16 marzo 2023) Passano gli anni eppure parlare di ritocchi e chirurgia plastica è ancora un tabù anche nel mondo dello spettacolo. Non si capisce come mai, visto che molti conduttrici, attrici e volti vari appaiono trasformati agli occhi dei telespettatori rispetto ai relativi esordi sul piccolo schermo. Eppure c'è chi nega certi cambiamenti che sembrano «tagliandi» perfetti. Tra passato e presente per molte Vip qualcosa è cambiato anche se magari non sempre in meglio. In più occasioni Tina Cipollari ha commentato anche i pettegolezzi riguardo il suo aspetto. La sua è stata definita una bellezza giunonica anche se in passato ha fatto ricorso a molte diete. In merito ai ritocchi estetici l'opinionista di Uomini e Donne ha ammesso di aver ritoccato solo le labbra, e non è ricorsa a nessun altro intervento. Ma è davvero così? Giacomo Urtis ha rotto il ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 16 marzo 2023) Passano gli anni eppure parlare di ritocchi e chirurgia plastica èun tabù anche nel mondo dello spettacolo. Non si capisce come mai, visto che molti conduttrici, attrici e volti vari appaiono trasformati agli occhi dei telespettatori rispetto ai relativi esordi sul piccolo schermo. Eppure c'è chi nega certi cambiamenti che sembrano «tagliandi» perfetti. Tra passato e presente per molte Vip qualcosa è cambiato anche se magari non sempre in meglio. In più occasioniha commentato anche i pettegolezzi riguardo il suo aspetto. La sua è stata definita una bellezza giunonica anche se in passato ha fatto ricorso a molte diete. In merito ai ritocchi estetici l'opinionista di Uomini e Donne ha ammesso di aver ritoccato solo le labbra, e non è ricorsa a nessun altro intervento. Ma è davvero così? Giacomo Urtis ha rotto il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Victoria_Wet : RT @AgainCarlakak: Per quale motivo la Russia dovrebbe far del male a Crosetto anzichè per esempio a Topo Gigio, Calimero, Furia, Tina Cipo… - PioDag : RT @AgainCarlakak: Per quale motivo la Russia dovrebbe far del male a Crosetto anzichè per esempio a Topo Gigio, Calimero, Furia, Tina Cipo… - OSpeleologo : RT @AgainCarlakak: Per quale motivo la Russia dovrebbe far del male a Crosetto anzichè per esempio a Topo Gigio, Calimero, Furia, Tina Cipo… - MisTacco12 : RT @AgainCarlakak: Per quale motivo la Russia dovrebbe far del male a Crosetto anzichè per esempio a Topo Gigio, Calimero, Furia, Tina Cipo… - vioxlin : Giulia legge il post di Tina Cipollari per Nikita -