Timmermans: “Il governo Meloni deve varare le misure green”. Fidanza: “Non con le tasche degli italiani” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Il Commissario Timmermans, come tutti gli uomini acciecati dall’ideologia, confonde troppo spesso la realtà con i suoi desideri. Lo fa anche oggi, sindacando a modo suo sulle posizioni critiche espresse dal centrodestra italiano su diversi provvedimenti green di cui si è fatto promotore”. Così in una nota il capodelegazione di FdI- Ecr Carlo Fidanza. “Dal blocco delle auto a benzina nel 2035 alle case green, dagli imballaggi alle norme sui fitofarmaci, l’Italia di Giorgia Meloni fa bene ad alzare la voce a difesa dei suoi comparti produttivi e dei suoi cittadini che verrebbero travolti dall’ideologia ultra-ambientalista di Timmermans e del suo gabinetto. Ed è addirittura surreale che questa ennesima sortita avvenga proprio nel giorno in cui alle elezioni per il Senato della sua ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 marzo 2023) “Il Commissario, come tutti gli uomini acciecati dall’ideologia, confonde troppo spesso la realtà con i suoi desideri. Lo fa anche oggi, sindacando a modo suo sulle posizioni critiche espresse dal centrodestra italiano su diversi provvedimentidi cui si è fatto promotore”. Così in una nota il capodelegazione di FdI- Ecr Carlo. “Dal blocco delle auto a benzina nel 2035 alle case, dagli imballaggi alle norme sui fitofarmaci, l’Italia di Giorgiafa bene ad alzare la voce a difesa dei suoi comparti produttivi e dei suoi cittadini che verrebbero travolti dall’ideologia ultra-ambientalista die del suo gabinetto. Ed è addirittura surreale che questa ennesima sortita avvenga proprio nel giorno in cui alle elezioni per il Senato della sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ALisimberti : RT @alepanzaoff: Direi che in #olanda le politiche #green del governo @markrutte che prevedono la #riduzione drastica degli #allevamenti so… - SecolodItalia1 : Timmermans: “Il governo Meloni deve varare le misure green”. Fidanza: “Non con le tasche degli italiani”… - angela__mauro : Net-Zero Industry Act. Ue insiste sul green e Timmermans parla agli italiani: 'Convinto che sostengono le nostre mi… - silviamere : RT @alepanzaoff: Direi che in #olanda le politiche #green del governo @markrutte che prevedono la #riduzione drastica degli #allevamenti so… - Ernesto29296958 : RT @alepanzaoff: Direi che in #olanda le politiche #green del governo @markrutte che prevedono la #riduzione drastica degli #allevamenti so… -