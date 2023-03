TikTok, ultimatum Usa: messa al bando se cinesi non vendono quote (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – TikTok a rischio negli Stati Uniti. E non solo sui dispositivi di proprietà del governo federale, ma su tutto il territorio nazionale e per tutti gli utenti. A meno che i proprietari cinesi della società di social media non disinvestano e cedano le loro quote. Si tratta di una nuova escalation nei rapporti tra l’Amministrazione Biden e uno dei social network più famosi al mondo, con oltre 100 milioni di utenti statunitensi. A bloccare TikTok ci aveva già provato l’ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump, ma era stato ostacolato dai tribunali. Ora si parla di ”sicurezza nazionale” degli Stati Uniti, che TikTok potrebbe mettere a rischio trasmettendo dati al governo cinese. Una posizione che non riguarda solo gli Usa, dato il timore per un possibile spionaggio cinese è stato sollevato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) –a rischio negli Stati Uniti. E non solo sui dispositivi di proprietà del governo federale, ma su tutto il territorio nazionale e per tutti gli utenti. A meno che i proprietaridella società di social media non disinvestano e cedano le loro. Si tratta di una nuova escalation nei rapporti tra l’Amministrazione Biden e uno dei social network più famosi al mondo, con oltre 100 milioni di utenti statunitensi. A bloccareci aveva già provato l’ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump, ma era stato ostacolato dai tribunali. Ora si parla di ”sicurezza nazionale” degli Stati Uniti, chepotrebbe mettere a rischio trasmettendo dati al governo cinese. Una posizione che non riguarda solo gli Usa, dato il timore per un possibile spionaggio cinese è stato sollevato ...

