TikTok, il governo inglese mette al bando il social sui cellulari dei funzionari pubblici (Di giovedì 16 marzo 2023) Stop a TikTok anche sugli smartphone usati per lavoro dai funzionari pubblici britannici. Il bando è stato deciso dal governo di Rishi Sunak e segue quello già imposto dalla Commissione Ue e da più della metà degli Stati degli Usa. La notizia è stata anticipata dalla Bbc in attesa di una comunicazione in Parlamento da parte del ministro Oliver Dowden. La decisione dell’esecutivo Tory è arrivata nel giorno in cui la Cina è tornata a chiedere agli Stati Uniti di “mettere fine agli attacchi ingiustificati” al popolare social network di proprietà cinese. Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin si è espresso riguardo all’ipotesi di richiesta dell’amministrazione americana del presidente Joe Biden ai proprietari cinesi di TikTok, ByteDance, di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Stop aanche sugli smartphone usati per lavoro daibritannici. Ilè stato deciso daldi Rishi Sunak e segue quello già imposto dalla Commissione Ue e da più della metà degli Stati degli Usa. La notizia è stata anticipata dalla Bbc in attesa di una comunicazione in Parlamento da parte del ministro Oliver Dowden. La decisione dell’esecutivo Tory è arrivata nel giorno in cui la Cina è tornata a chiedere agli Stati Uniti di “re fine agli attacchi ingiustificati” al popolarenetwork di proprietà cinese. Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin si è espresso riguardo all’ipotesi di richiesta dell’amministrazione americana del presidente Joe Biden ai proprietari cinesi di, ByteDance, di ...

