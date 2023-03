TikTok, anche il Regno Unito verso il divieto della piattaforma sugli smartphone dei funzionari pubblici (Di giovedì 16 marzo 2023) La difesa dei governi contro TikTok continua e stavolta a bannare l’app cinese è il Regno Unito guidato da Rishi Sunak. Una decisione già presa dalla Commissione e dal Parlamento Ue poche settimane fa e da più di metà degli Stati degli Usa. Ora a riportare la notizia di una prossima discussione nel Parlamento britannico è la Bbc anticipando la comunicazione in aula attesa da parte del ministro Oliver Dowden. La messa al bando del social network riguarderà tutti gli smartphone utilizzati per lavoro dai funzionari pubblici, proprio come successo in Ue e negli Stati Uniti. anche in questo caso il motivo principale è quello della sicurezza dei dati. La Bbc racconta che lo stesso ministro della sicurezza Tom Tugendhat ha chiesto pochi ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) La difesa dei governi controcontinua e stavolta a bannare l’app cinese è ilguidato da Rishi Sunak. Una decisione già presa dalla Commissione e dal Parlamento Ue poche settimane fa e da più di metà degli Stati degli Usa. Ora a riportare la notizia di una prossima discussione nel Parlamento britannico è la Bbc anticipando la comunicazione in aula attesa da parte del ministro Oliver Dowden. La messa al bando del social network riguarderà tutti gliutilizzati per lavoro dai, proprio come successo in Ue e negli Stati Uniti.in questo caso il motivo principale è quellosicurezza dei dati. La Bbc racconta che lo stesso ministrosicurezza Tom Tugendhat ha chiesto pochi ...

