Tifosi respinti a Oporto | esposto anche alla Ue

(Di giovedì 16 marzo 2023) La folle notte di martedì aresterà nella mente interista. Mentre la squadra si giocava la qualificazione ai quarti di Champions League, fuori dallo stadio do Dragao moltirimanevano bloccati e impossibilitati ad accedere all’impianto. Il giorno dopo il mancato ingresso di un migliaio dinerazzurri, tutti con regolare biglietto (molti per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Stiamo documentando tutto su @SkySport centinaia di tifosi bloccati fuori dallo stadio senza poter entrare. Bloccat… - FcInterNewsit : Vogliamo dedicare questa qualificazione soprattutto a tutti i tifosi dell'Inter che purtroppo non sono riusciti ad… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Tifosi dell'#Inter respinti a Oporto, presentato anche un esposto all'Unione europea - sportli26181512 : #Governance #Notizie Tifosi respinti a Oporto, presentato anche un esposto alla Ue: La folle notte di martedì a Opo… - CalcioFinanza : Tifosi dell'#Inter respinti a Oporto, presentato anche un esposto all'Unione europea -

... con itedeschi che hanno messo a ferro e fuoco il centro di Napoli, venendo a contatto poi con la polizia. Anche i supporter partenopei sono statidalle forze dell'ordine, ...... anche se attraverso il club, sarebbero stati. Ma l'Inter sostiene che è stato raggiunto un accordo affinché i propripotessero assistere alla partita se con indosso colori neutrali .... anche se attraverso il club, sarebbero stati. Ma l'Inter sostiene che è stato raggiunto un accordo affinché i propripotessero assistere alla partita se con indosso colori neutrali. ...

Tifosi respinti a Oporto, presentato anche un esposto alla Ue Calcio e Finanza

In via Chiatamone, in particolare, in precedenza c'era stato un tentativo di assalto respinto. La zona è stata sorvolata da un elicottero. Nel corso della notte sette tifosi napoletani sono stati ...Sette tifosi napoletani sono stati arrestati nel corso della notte ... Le forze dell'ordine hanno usato lacrimogeni e idranti e respinto l'assalto. La Lega chiede che il governo tedesco paghi i danni.